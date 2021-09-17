Песков рассказал, что Путин проголосует онлайн

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет голосовать онлайн. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова спросили, на каком избирательном участке будет голосовать президент России.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин будет голосовать электронным способом, удаленно. Когда президент уже проголосует, планируется сообщить отдельно.

Песков добавил, что если будут фотографии, как Владимир Путин участвует в голосовании, их покажут.

Выборы депутатов Госдумы нового, восьмого, созыва начались в пятницу рано утром на Дальнем Востоке. Выборы пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Решение принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на основе рекомендаций Роспотребнадзора для снижения рисков заражения COVID-19.

ГД учреждена в 1993 году. С этого времени состоялось семь избирательных кампаний.

Ранее в Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы.