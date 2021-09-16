Захарова: ФРГ не ответила на 8 запросов по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ не ответила ни по одному из восьми запросов, направленных Генпрокуратурой России, по произошедшему с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стоит напомнить, что без какой-либо внятной реакции остались направленные в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам восемь запросов и писем Генпрокуратуры России с просьбами предоставления вещественных доказательств и прояснения различных обстоятельств, которые связаны с так называемым отравлением Навального», — заявила Захарова.

Она добавила, что немецкие контрагенты в двусторонних дипломатических и межведомственных контактах «открытым текстом» заявляют о нежелании продолжать обсуждение этого вопроса.

Ранее Захарова заявила, что среди тех, кто финансировал проекты Алексея Навального, были десятки сотрудников иностранных посольств в России.

По ее данным, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те переводили средства соответствующим структурам.