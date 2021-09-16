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Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на думских выборах, соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», — говорится в заявлении.

Лавров подчеркнул, что МИД делает все необходимое для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. Он рассказал, что при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, избирательные комиссии сформированы и готовы к работе, в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования.

Глава дипведомства отметил, что избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства РФ и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности.

Ранее к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Он заявил, что надеется на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление «избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя» любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина РФ.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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