Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на думских выборах, соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», — говорится в заявлении.

Лавров подчеркнул, что МИД делает все необходимое для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. Он рассказал, что при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, избирательные комиссии сформированы и готовы к работе, в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования.

Глава дипведомства отметил, что избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства РФ и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности.

Ранее к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Он заявил, что надеется на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление «избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя» любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина РФ.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны.