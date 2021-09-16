Депутат Рады предложил ограничить избирательные права украинцам с паспортами РФ

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда предлагает ограничить избирательные права украинцам с российскими паспортами. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА «Новости».

«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», - сказал Дунда.

По его словам, в мире уже были подобные случаи, и привел в пример Латвию, где после распада СССР членам Коммунистической партии запретили избираться в органы власти.

Политик отметил, что около 2 млн граждан Украины имеют российские паспорта.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Гражданами России в упрощенном порядке стали более 600 тыс. жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Ранее в Госдуме предложили раздать российские паспорта всем желающим на Украине.