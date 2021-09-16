Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин попросил граждан страны проголосовать на грядущих выборах в Госдуму. Об этом он сказал в своем видеообращении к нации. Оно было размещено на сайте Кремля.

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность», — сказал политик.

Он отметил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление «избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя» любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина РФ.

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