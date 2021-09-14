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Постпред РФ в Вене прокомментировал сообщения о работе Ирана над ядерной бомбой

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Lisi Niesner/Reuters

Москва не приветствует спекуляции на тему способности Тегерана создавать ядерное оружие — признаки такой работы отсутствуют. Об этом ТАСС рассказал постпред России при международных организациях в Вене и член Совета управляющих МАГАТЭ Михаил Ульянов.

«Неядерному государству чрезвычайно сложно создать ядерную бомбу. Никаких признаков того, что Иран ведет работу в этом направлении, нет. Это спекуляции, которые просто нагнетают атмосферу в условиях, когда всем заинтересованным сторонам и США нужно садиться снова за стол переговоров и решать проблему по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Ульянов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что, исходя из данных отчетов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран в короткие сроки сможет получить достаточное количество материала для изготовления одной ядерной боеголовки.

Совместный всеобъемлющей план действий по иранской ядерной программе (СВПД), принятый в 2015 году, предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из него и восстановлении санкций. В связи с этим Тегеран стал постепенно отказываться от обязательств в рамках договора.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и «пятеркой» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения. С апреля прошло шесть раундов переговоров между участниками иранской ядерной сделки, однако соглашение до сих пор не восстановлено. В начале августа США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки.

Накануне стало известно, что Иран допустит экспертов МАГАТЭ к камерам на ядерных объектах — ранее стороны достигли временного соглашения, по которому Тегеран согласился хранить записи с камер, рассчитывая, что США вернутся к полному соблюдению условий сделки.

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