Аваков предложил «послать подальше» советника главы офиса Зеленского

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Facebook попросил офис украинского президента «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича. Поводом для этого стало видео 2017 года, на котором Арестович заявил, что АТО является курортом для мальчиков.

В 2017 году Арестович еще не занимал никаких должностей. Тогда он дал интервью украинскому изданию «Апостроф» в качестве военного эксперта, где назвал

Антитеррористическую операцию (АТО), которая проводилась в Донбассе, курортом для мальчиков. Данный отрывок из интервью стали распространять в социальных сетях во вторник.

Как сообщил Аваков, его знакомый военный, «матерясь», прислал ему «этот редкой мерзости ролик».

«Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто их не просит, но в этом случае хочу посоветовать: уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий — соберите пальцы в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента! Фантазии Арестовича — от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы, — это же на вас, господа, ложится!» — заявил экс-министр.

Ранее Арестович, который известен своими громкими заявлениями, предложил переименовать украинский язык в «руський».