Путин призвал сохранить слаженную работу между кабмином и парламентом

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством и членами «Единой России» заявил, что рассчитывает на слаженную работу кабмина и парламента в будущем, после формирования нижней палаты. От этого, по словам лидера страны, зависит конечный результат предпринимаемых властями действий, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению», — отметил Путин.

Ранее кандидат экономических наук, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко выделил наиболее важные поручения Владимира Путина по итогам съезда ЕР, который прошел 19 июня. По словам эксперта, это прежде всего — возврат гражданам социальных выплат, списанных по кредитам, помощь в трудоустройстве молодежи и сопровождение занятости людей с инвалидностью.