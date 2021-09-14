Politico: секретную речь главы Еврокомиссии нашли в мусорном ведре

В центре Брюсселя был обнаружен конфиденциальный проект речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении Евросоюза. Как пишет Politico, документ нашли свернутым в мусорном ведре у одной из дорог бельгийской столицы, установить его подлинность не представляется возможным.

Согласно тексту, опубликованному изданием, речь приурочена к выступлению главы ЕК в Европарламенте в Страсбурге. В документе упоминается близость немецких парламентских выборов и скорый уход канцлера Ангелы Меркель, успехи Евросоюза в вакцинации, угроза миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане и курс на восстановление экономики Европы.

При этом в тексте есть ряд критических высказываний в отношении стран-партнеров ЕС и отдельных политиков. Так, в речи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упоминается как ненадежный партнер для решения миграционных проблем, поскольку он «даже не способен подать мне стул» — имеется ввиду скандал с отсутствием кресла для главы ЕК во время встречи представителей ЕС с турецким лидером.

Кроме того, в тексте критикуется США и Великобритания за отказ от увеличения импорта вакцин от коронавируса в Европу, а также содержится призыв к ужесточению налогов для американских IT-гигантов, в том числе Google и Facebook.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России.