В Кремле пояснили, почему встреча Путина с Асадом не анонсировалась

Встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, состоявшаяся накануне, не анонсировалась из соображений безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать. Исходя из этих соображений она не анонсировалась», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, лидеры обеих стран провели обширный обмен мнениями по двусторонним отношениям, обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане, а также обменялись планами. При этом, подчеркнул Песков, президенты встретились в начале рабочего дня — до того, как стало известно, что в окружении Путина есть заразившиеся коронавирусом и ему пришлось уйти на самоизоляцию, и он не подвергал ничье здоровье риску.

На встрече российский лидер сформулировал главную, на его взгляд, сегодняшнюю проблему Сирии: присутствие в отдельных регионах ближневосточной страны вооруженных сил других стран, не санкционированное ни ООН, ни сирийским правительством. Это, по словам Путина, «явно противоречит международному праву» и не дает Дамаску возможностей «предпринять максимальные усилия для консолидации страны», для ее дальнейшего восстановления.

Асад в свою очередь назвал свой визит в Москву большой честью. Он согласился со значительными достижениями России и Сирии в борьбе с терроризмом, восстановлении сирийской экономики, поблагодарил россиян за оказываемую гуманитарную помощь.