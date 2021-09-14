В Конгрессе США главу Госдепа призвали уйти в отставку

Конгрессмен-республиканец Ли Зельдин потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена уйти в отставку. По его словам, глава Госдепа обязан покинуть свой пост из-за провала американской миссии в Афганистане. Вывод войск из этой страны конгрессмен назвал фатальной ошибкой.

«Не следовало действовать с соблюдением крайнего срока вывод сил (то есть уходить строго до 31 августа). Вместо этого мы должны были сказать талибам (организация запрещена в России), что мы покинем Афганистан, когда закончим возвращать домой всех американцев», — объявил конгрессмен.

По версии Зельдина, администрация президента США совершила ряд неверных решений, в частности оставила авиабазу Баграм и договаривалась с талибами об обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, когда силы Запада проводили эвакуацию.

«Администрация (Байдена) не должна была лгать и вводить в заблуждение американскую общественность, а пресс-секретарь Белого дома говорить, что все хорошо. Мы все знаем, в каком затруднительном положении оказались в тот момент», — подчеркнул конгрессмен.

При этом сам Блинкен ответил на призывы к своей отставке достаточно спокойно. По его словам, выведя свои силы из Афганистана, пока соперники США хотели продолжения войны, власти страны приняли верное решение

«Китай и Россия, или наши противники, такие как Иран и Северная Корея, хотели бы продолжения войны еще на 5,10,20 лет. Чтобы США погрязли в этом конфликте <…> Но теперь мы находимся в гораздо лучшем положении и способны противостоять новым вызовам и угрозам», — заключил госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил, что доставшееся талибам американское оружие не угрожает соседям Афганистана.