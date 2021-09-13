Украина запросила выдачу задержанного в Праге россиянина

Пресс-секретарь Министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже отправила в республику запрос о выдаче Киеву гражданина России Александра Франчетти, задержанного в Праге, передает ТАСС.

Ранее в МИД Украины заявили, что задержанный в Праге россиянин будет депортирован в Киев. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко, задержание Франчетти стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.

12 сентября стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что россиянин был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил проверить основания задержания Франчетти в аэропорту Праги.

Франчетти в 2014 году участвовал в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Последние годы он живет и работает в Праге, имеет чешский вид на жительство.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.