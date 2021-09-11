Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Чемпионка Универсиады Попова: у Косторной кошачье скольжение, она хороша в блюзе 21:43
Названы призеры Венецианского кинофестиваля 21:36
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников протестов 21:36
Миранчук выйдет в основе «Аталанты» на матч против... 21:29
Посол РФ заявил, что Россия была готова к приходу власти талибов* в Афганистане 21:29
Хореограф-постановщик Попова: новая программа Щербаковой — козырь в рукаве... 21:17
В Польше заявили, что сохранение Россией транзита газа через Украину снижает... 21:11
Сборная России по волейболу в 1/8 финала ЧЕ-2021 обыграла Украину 21:11
Оверчук заявил, что Белоруссии не стоит опасаться поглощения Россией 21:02
«Спартак» обыграл «Химки» в матче 7-го тура РПЛ 20:57

В МИД заявили о доказательствах вмешательства США в выборы в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы - политические процессы, электоральные процессы, выборы», — рассказала Захарова.

Он добавила, что в текущий момент реакции, заявлений и комментариев со стороны США нет.

Ранее посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ для встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В ходе встречи российская сторона подчеркнула, что обладает «неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами» в ходе подготовки и проведения выборов в Госдуму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Коронавирус мутирует в диктатуру»: как Европа протестует против ограничительных мер
Протесты против коронавирусных ограничений захлестнули Австрию, Францию, Литву
«На расстоянии нескольких световых лет от вступления в ЕС»
Президент Эстонии заявила, что Украина не становится ближе к Евросоюзу
«Лукашенко саботирует военные планы Москвы»
Учения России и Белоруссии «Запад-2021» как разновидность военно-спортивного праздника
Посол РФ заявил, что Россия была готова к приходу власти талибов* в Афганистане
В Новосибирске загорелся автомобиль скорой помощи
В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров, чтобы помолиться
Чемпионка Универсиады Попова: у Косторной кошачье скольжение, она хороша в блюзе
Новости и материалы
Названы призеры Венецианского кинофестиваля
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников протестов
Миранчук выйдет в основе «Аталанты» на матч против «Фиорентины» Кокорина
Хореограф-постановщик Попова: новая программа Щербаковой — козырь в рукаве Тутберидзе
В Польше заявили, что сохранение Россией транзита газа через Украину снижает напряженность
Сборная России по волейболу в 1/8 финала ЧЕ-2021 обыграла Украину
Оверчук заявил, что Белоруссии не стоит опасаться поглощения Россией
«Спартак» обыграл «Химки» в матче 7-го тура РПЛ
Глава МИД Швеции назвала причину провала миссии Запада в Афганистане
Роналду поблагодарил фанатов «Манчестер Юнайтед» после дубля «Ньюкаслу»
Байден снял маску в толпе на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября
Экс-фигуристка Попова: Трусова хорошо раскрывает страшную историю Фриды
Путин оценил важность победы на Чудском озере
В Кировской области ищут пропавшего солдата с автоматом
В Белоруссии заявили, что договор с Россией не повлияет на суверенитет государств
Дипломат рассказал об альтернативных планах террористов 11 сентября 2001 года
Роналду вошел в тройку самых возрастных бомбардиров «Манчестер Юнайтед»
Apple предупредила о негативном влиянии вибрации мотоциклов на камеру iPhone
Все новости
«Вокруг царила паника, полицейские кричали: «На север!»
Свидетели трагедии вспоминают события 11 сентября
Захарова связала разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
МИД: IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования» указывают на США
Новый год с шампанским. Поставки игристых вин возобновятся 15 сентября
Комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию
Арбузное дело: в Люблине госпитализировали с отравлением еще несколько человек
Соседи отравившейся арбузом семьи оказались в больнице со схожими симптомами
Боевые роботы «Платформа-М» впервые показали на учениях
В ходе учений «Запад-2021» успешно применены робототехнические платформы
К дождям и слякоти готов: десять важных советов водителям на осень
Автовладельцам рассказали, как правильно подготовить машину к осени
Медики, кинологи, газовики: как в Люблино проверяют отравление людей
Вернуться в доковидную эпоху. Когда россиянам разрешат снять маски
Роспотребнадзор не планирует отменять масочный режим
«Фильм-катастрофа оказался реальностью»
Как в России вспоминают трагедию 11 сентября
Астма, рак, ПТСР: как живут ликвидаторы последствий теракта 11 сентября
Врачи назвали болезни, поражающие ликвидаторов последствий 9/11
Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города
Президент РФ выступил с торжественной речью по случаю 874-го дня рождения Москвы
«Трудно проверять, кто с какой вакциной приехал»
Министр туризма Израиля рассказал, когда страна откроется для российских туристов
Нужны санкции США. Как Украина собирается блокировать «Северный поток — 2»
Глава «Нафтогаза» Витренко считает возможным не дать запустить СП-2
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях