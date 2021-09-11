В МИД заявили о доказательствах вмешательства США в выборы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы - политические процессы, электоральные процессы, выборы», — рассказала Захарова.

Он добавила, что в текущий момент реакции, заявлений и комментариев со стороны США нет.

Ранее посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ для встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В ходе встречи российская сторона подчеркнула, что обладает «неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами» в ходе подготовки и проведения выборов в Госдуму.