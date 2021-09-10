О планах России присоединить Украину сообщила ее разведка

У Москвы есть план по присоединению Украины к России. С таким утверждением выступил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его цитирует агентство »Лига».

Украинский военный уверен — российская армия задолго до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинской территории. «Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины», — заявил Буданов.

По его мнению, киевские власти в 2014 году совершили «большую ошибку». Буданов говорит о неприменение силы ГУР против россиян в Крыму. По его воспоминаниям, украинские силовики хотели побыстрее вступить в бой.

В Государственной думе РФ такие предположения назвали фантазией киевских чиновников. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.

Ранее украинский генерал рассказал об опасности захвата Россией острова Змеиного. Змеиный остров в Черном море является «лакомым кусочком» для России, полагает Романенко. По его мнению, захват этой территории позволит России заблокировать порты Одесской и Николаевской областей. Романенко говорит, что силами России Змеиный можно захватить за сутки. Он опасается, что, если это произойдет, то будет перекрыто украинское судоходство.