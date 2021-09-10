Зеленский признался в потери человечности и чувства реальности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о влиянии президентской должности на восприятие реальности. Об этом сообщает портал «Страна».

«Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты теряешь человечность, чувство реальности», — заявил президент. При этом он отметил, что для обратного эффекта необходимо выходить на улицу и общаться с людьми. При этом Зеленский подчеркнул, что не сожалеет о решении идти в президенты.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Зеленский рассчитывает на более предметный диалог с российским президентом Владимиром Путиным.