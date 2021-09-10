В Госдуме ответили на заявление Зеленского о возможности войны Украины и РФ

Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в России никто не планирует воевать с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, сказавшего, что якобы существует вероятность войны с участием Украины и России.

«Полноценная война может быть развязана, только если они устроят какую-то провокацию, как устроил Саакашвили в Грузии в свое время», — подчеркнул Калашников.

Парламентарий добавил, что со стороны России никто не намерен воевать с украинцами.

«Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет», — заметил депутат.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают.

Ранее Зеленский не исключил вероятность полномасштабной войны с РФ.