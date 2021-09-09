В Кремле заявили, что США будут продолжать давление на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» заявил о том, что США продолжат оказывать давление на Россию, сообщает ТАСС.

По его словам, отношение США к России является константой.

«Линия на сдерживание нашей страны была, есть и будет. Другой вопрос, насколько интенсивно нынешняя администрация [Белого дома] будет продолжать давление», — сказал представитель Кремля, добавив, что сбавлять это давление, по его мнению, Вашингтон точно не будет.

Ранее Песков во время Восточного экономического форума заявил, что вероятность новых санкций со стороны Соединенных Штатов существует всегда. Вашингтон, как считает пресс-секретарь российского президента, «почему-то очень любит эти рестрикции» и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Песков также подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» вызывает глубокое сожаление.