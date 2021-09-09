В Раде назвали потерей для Украины отказ от статуса основного союзника США вне НАТО

Депутат от украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал потерей «уникальной возможности» для Украины отказ от статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, таким образом Киев теряет возможность перейти из статуса партнера в статус союзника Вашингтона, что является «принципиальным моментом». Гончаренко уверен, что рамочное соглашение в сфере обороны, которое президент Украины Владимир Зеленский подписал в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом в начале сентября, «не имеет и части тех преимуществ», которые дал бы украинскому государству упоминаемый статус.

«Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. – прим.), ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне- и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается», — заявил украинский депутат.

Ранее Верховная рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. На внеочередном заседании парламента 8 сентября за соответствующее постановление проголосовали только 24 депутата. В правящей партии «Слуга народа», МИД страны и правительстве полагают, что Киев претендует на полноценное членство в Североатлантическом альянсе, поэтому новый статус не нужен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».