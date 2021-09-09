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В Раде назвали потерей для Украины отказ от статуса основного союзника США вне НАТО

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РИА «Новости»

Депутат от украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал потерей «уникальной возможности» для Украины отказ от статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, таким образом Киев теряет возможность перейти из статуса партнера в статус союзника Вашингтона, что является «принципиальным моментом». Гончаренко уверен, что рамочное соглашение в сфере обороны, которое президент Украины Владимир Зеленский подписал в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом в начале сентября, «не имеет и части тех преимуществ», которые дал бы украинскому государству упоминаемый статус.

«Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. – прим.), ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне- и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается», — заявил украинский депутат.

Ранее Верховная рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. На внеочередном заседании парламента 8 сентября за соответствующее постановление проголосовали только 24 депутата. В правящей партии «Слуга народа», МИД страны и правительстве полагают, что Киев претендует на полноценное членство в Североатлантическом альянсе, поэтому новый статус не нужен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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