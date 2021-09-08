В Кремле прокомментировали сообщение о помощи ЦРУ в задержании 33 россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, в котором говорилось о якобы помощи ЦРУ Киеву в задержании более 30 россиян в Белоруссии летом прошлого года. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова спросили, действительно ли Центральное разведывательное управление оказывало содействие украинской столице в задержании российских граждан.

«Еще тогда мы говорили о том, что там есть следы зарубежных спецслужб. Это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — ответил представитель российского главы.

Также у Пескова уточнили, может ли идти речь о новых доказательствах. Он, в свою очередь, пояснил, что не знает про данные подтверждения.

Ранее сообщалось, что ЦРУ помогло Киеву задержать 33 россиянина в Белоруссии летом 2020 года. В конце прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко объявил себя организатором задержания российских «наемников» в Белоруссии. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Белоруссии якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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