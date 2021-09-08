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Бывшего главу полиции Боливии обвинили в геноциде

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Juan Karita/AP

Бывший глава полиции Боливии Родольфо Монтеро был задержан по обвинению в геноциде. Об этом сообщает Pagina Siete.

Нынешний глава МВД Карлос дель Кастильо рассказал, что Монтеро обвиняют по делу о массовом убийстве в Сенкате в 2019 году. Обвинения предъявлены по трем пунктам — в геноциде, убийствах и нанесении вреда здоровью серьезной и легкой степени. Подозреваемого задержали в здании прокуратуры, куда он приехал давать показания.

В августе генеральная прокуратура Боливии также выдвинула обвинение в геноциде в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

Политический кризис в Боливии разразился в ноябре 2019 года, когда бывший президент Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов из-за фальсификаций на выборах. При этом он считал случившееся госпереворотом, после чего уже его сторонники вышли на улицу с требованием отставки Аньес. Всего в те дни погибло 38 человек, не меньше 10 из них — в Сенкате.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала об аресте целого ряда лидеров, возглавивших страну после ухода Моралеса с поста президента. Дело о государственном перевороте правоохранительные органы Боливии начали расследовать в декабре 2020 года, после прихода к власти президента Луиса Арсе из партии Моралеса «Движение к социализму».

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