Экс-посол США Макфол рассказал, каким он видит будущее российской политики

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что после эпохи правления Владимира Путина в России текущую власть сменит «нечто фундаментально новое». Об этом во время виртуальной дискуссии, которая была посвящена взаимоотношениям между США, Китаем и Россией заявил бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол, сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю будущего. Но что является более радикальным прогнозом? То, что через 20 лет правления Путина в основном будет действовать та же политическая система или то, что спустя 20 лет правления Путина ее заменит что-то фундаментально новое?», — заявил Макфол, добавив, что, по его мнению, второй вариант развития событий является более ожидаемым.

По его словам, в истории России всегда после десятилетий правления одного лидера всегда была реакция.

«После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, — реакция на ельцинизм», — указал бывший посол.

Ранее Макфол заявил, что Россия превосходит США в некоторых аспектах вооружения.