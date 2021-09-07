Бывший чиновник Кремля рассказал о реакции высокопоставленных лиц на теракты 9/11

После терактов 11 сентября в кулуарах правительства были озвучены разные версии последствий атаки, при этом лишь немногие говорили о потенциальной угрозе для России. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший глава экономического управления Кремля, участник визита президента Владимира Путина в США в ноябре 2001 года Антон Данилов-Данильян.

«Первой реакцией был самый настоящий ужас — никому из нормальных людей, даже занимавших высокие посты, не могло и в голову прийти, что может случиться что-то подобное. Но, как госслужащий, я собрал своих коллег на мозговой штурм для обсуждения вопросов об экономических последствиях теракта, скажется ли это на потреблении, на инвестициях и прочем», — заявил он.

По словам Данилова-Данильяна, в виновности «Аль Каиды» не сомневался никто, многие понимали, что теракты — это акцентированный удар по США.

12−16 ноября 2001 года Путин совершил государственный визит в США. Там он провел переговоры с президентом США Джорджем Бушем, встретился с руководством Конгресса, присутствовал на закрытом брифинге ЦРУ. Российский лидер также посетил места трагедии 11 сентября. Данилов-Данильян тогда был в составе российской делегации.

«Естественно, в ходе визита мы выражали сочувствие всем нашим собеседникам, поскольку национальная трагедия здесь очевидна», — заявил он.

11 сентября 2001 года 19 террористов-самоубийц захватили четыре коммерческих самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен спланировал теракты 11 сентября с афганской земли, что спровоцировало вторжение войск США в Афганистан в 2001 году. С того времени бен Ладен являлся главной целью американской «войны против терроризма». 2 мая 2011 года бен Ладен был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента Барака Обамы в собственном убежище в Пакистане.

В 2018 году мать террориста Алия Ганем дала первое интервью, в котором сообщила, что ее сын встал на преступный путь во время обучения в Университете Джидды.

Ранее журналист рассказал, что бен Ладен планировал теракт на десятую годовщину 9/11.