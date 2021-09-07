Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин на данный момент находится на отдыхе в Туве с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Он действительно там с Шойгу, в Сибири. Обычный отдых и тайга, горы, прогулки, свежий воздух», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, администрация президента обнародует фото- и видеоматериалы с отдыха Путина, как только они появятся.

Президент вернется в Москву к концу завтрашнего дня, 8 сентября, уточнил пресс-секретарь.

«У нас уже достаточно напряженный день будет в четверг. Помимо рабочего визита Лукашенко — это будут двусторонние переговоры, пресс-конференция, саммит БРИКС, также соберется на заседание российского организационного комитета «Победа», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин не будет брать полноценный летний отпуск, так как отсутствовать много дней ему не позволяет должность.

В начале мая «Коммерсантъ» подсчитал, что за последний год у президента России было 59 выходных дней. С 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года Путин работал 306 дней, причем за это время он выполнил 737 дел без учета работы с документами и переездов.