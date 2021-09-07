Правительство Венесуэлы и оппозиция достигли договоренностей

На прошедших в Мексике переговорах представители правительства и оппозиции Венесуэлы достигли предварительных договоренностей по двум вопросам. Об этом сообщает France 24.

Стороны сошлись по вопросу о ратификации и защите суверенитета территорий по левому берегу реки Эссекибо, которая контролируется Гайаной. Кроме того, стороны договорились направить иностранные активы страны после их возвращения на здравоохранение.

Переговоры в Мексике проходили при посредничестве Норвегии, следующий их раунд будет проходить в Мехико с 24 по 27 сентября.

13 августа правительство и оппозиция Венесуэлы заключили меморандум о взаимопонимании между сторонами. В нем говорилось о необходимости гарантировать соблюдение политических прав, снятии санкций, отказе от насилия и защите экономики.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что главная оппозиционная сила Венесуэлы — «Единая платформа», в состав которой входят четыре партии, объявила об участии в ноябрьских региональных и муниципальных выборах. Это свидетельствует о смене тактики оппонентов президента Николаса Мадуро, так как с момента его переизбрания в 2018 году они предпочитали бойкотировать голосования.