Зеленский: украинской разведке после эвакуации людей из Афганистана аплодирует весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников украинской военной разведки с профессиональным праздником и отметил их работу в Афганистане. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из афганской столицы Кабула, которые вывезли более 650 человек.

«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» — написал украинский лидер.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был вывести украинских граждан из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре МИД Украины опровергло эту информацию, заявив, что замглавы в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. В Тегеране позже уточнили, что воздушное судно не принадлежало Украине, его никто не похищал. Самолет сел в иранском аэропорту Мешхед для дозаправки, а затем отправился в Киев.

В конце августа сообщалось, что украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на российских самолетах.

В августе на фоне вывода из Афганистана военного контингента США «Талибан» (организация запрещена в России) захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Эвакуация иностранных военных проводилась через аэропорт в Кабуле.