Захарова рассказала, как страны Запада «вербуют» россиян через посольства

Граждане России, которые устраивались на работу в посольства стран Запада, подвергались «плавной вербовке». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, прием на работу, например, в американское посольство, «часто увязывается с получением гражданства или вида на жительство». Захарова заверила, что у американской дипмиссии существует соответствующая программа.

«Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу», — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что граждане России, которые становились сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих стран.

Ранее Захарова заявила, что среди тех, кто финансировал проекты Алексея Навального, были десятки сотрудников иностранных посольств в России.