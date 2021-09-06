В Афганистане заявили, что лидер ополченцев Масуд находится в безопасности

Жизни лидера афганских ополченцев Ахмаду Масуду ничего не угрожает. Об этом заявил начальник отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари на своей странице Twitter.

«Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности и очень скоро обратиться к нашему народу!» — написал Назари.

Ранее Масуд в своем Twitter заявил, что атакующими Панджшер талибами (организация запрещена в России) командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы не достаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

Утром 6 сентября представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили полный контроль над провинцией Панджшер. В дальнейшем силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда. Накануне талибы отвергли соответствующее предложение.