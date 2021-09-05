В НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай вместе с другими странами должны противодействовать террористическим группировкам на территории Афганистана. Об этом он сообщил The Telegraph.

«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», — сказал он.

Ранее глава МИД Китая призвал продолжить взаимодействие с Талибаном (организация запрещена в России)». На фоне кардинального изменения обстановки в Афганистане все заинтересованные стороны должны продолжить взаимодействие с движением, которое сейчас находится у власти, сказал в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И рекомендовал помочь новому афганскому режиму в организации нормальной работы правительственных учреждений, поддержании социального обеспечения и стабильности, а также в обуздании девальвации валюты и роста цен.