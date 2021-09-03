Захарова с иронией отреагировала на заявление Киева о снявшейся с «крючка» Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о снявшейся с «крючка» Украине.

««Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет», — написала дипломат в Telegram.

Захарова также призвала Арестовича «говорить еще», иронично отметив, что «любит» его «ушами».

Ранее Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что это является «прорывным достижением» страны.

После этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий обвинил украинские власти в том, что они затягивают реализацию Минских договоренностей, и добавил, что Киев давно находится «на крючке» у западных стран.

Слова Арестовича стали ответом на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского «извивается как может» в стремлении перевернуть минские договоренности, поэтому их нельзя «спускать с крючка».