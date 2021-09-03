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Бывший депутат Рады объяснил опасность переименования Украины в «Русь»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Доний объяснил опасность переименования страны в «Украину-Русь», сообщает РИА «Новости».

По словам Дония, попытка изменить название страны создаст новую подоплеку для национального раскола.

«Прошлое неоднозначно, поддается разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией», — отметил Доний.

Он отметил, что население страны может начать разделяться по признаку самоидентификации — кто-то будет продолжать считать себя украинцем, а кто-то «украино-русом». Также Доний указал на существование государства династии Рюриковичей в Новгороде до того, как в 882 году князь Олег объединил северные и южные восточно-славянские племена в первое прото-княжество.

«И это уже — общая история. А общая история с Россией опасна», — отметил Доний.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины — Укрусь.

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