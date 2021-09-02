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Песков заявил, что существует риск новых антироссийских санкций от США

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время Восточного экономического форума заявил, что вероятность новых санкций со стороны Соединенных Штатов существует всегда. Об этом сообщает ТАСС.

«Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствуют всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной», — сказал Песков.

Он также добавил, что по итогам июньской встречи президентов США и России был запущен процесс по контролю над вооружениями, но это длительный процесс, хотя первые шаги уже сделаны.
Кроме этого, были запущены консультации по вопросам кибербезопасности, что также является «позитивным фактом».

Ранее Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России. По его мнению, такая ситуация «может вызывать только сожаление».

Песков также подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» также вызывает глубокое сожаление.

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