Путин: результатом действий США в Афганистане стали трагедии и потери

Президент России Владимир Путин считает, что результатом действий США в Афганистане стали трагедии и потери. Об этом он заявил во время общения с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке. Встреча проходит в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание».

«Что там (в Афганистане — прим. ред.) произошло? Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались цивилизовать людей, которые живут там. По сути внедряли свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова. В том числе, и в политическую организацию общества. Результат — одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал, для США, и для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что все пошло в минус», — сказал Путин.

По словам президента, можно было избежать сложившейся ситуации в Афганистане, если бы американские политики учитывали историю и культуру людей, живущих там.

«Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, то надо помогать людям. Да, это можно и нужно делать, но цивилизованным способом, поддерживая тенденции, не спеша», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что 1 сентября глава государства прибыл во Владивосток с рабочим визитом, где в рамках марафона общества «Знание» встретился со школьниками.