Посол Афганистана назвал «Талибан*» разношерстной группировкой террористов

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» является разношерстной группировкой, включающей в себя членов международных террористических организаций. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями», — рассказал дипломат.

По его словам, талибы не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество.

«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — добавил посол.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.

Ранее стало известно, что «Талибан» на фоне вывода войск США из Афганистана штурмовал Панджшерскую долину. Сообщалось, что наступление талибов было отбито. Боевики понесли потери — около 80 из них погибли, более 100 ранено.