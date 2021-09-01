Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Над Зеленским посмеялись на Украине за его поведение в Соединенных... 09:10
Команда спортсменов-бойцов погибла в аварии 09:01
Американские ученые исключили принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям 08:47
Россиянин рассказал об отношениях между украинскими и российскими паралимпийцами 08:44
В Минстрое рассказали о новой методике расчета цены квадратного метра жилья 08:32
Губерниев не согласился со словами Хабиба о ринг-герлз 08:26
Антиталибское сопротивление может появиться еще в нескольких регионах Афганистана 08:26
В России с 1 сентября вступили в силу изменения в ряде законов 08:15
Джикия рассказал, как на нем отразится запрет сахара в сборной России 08:11
Потерявшихся в сахалинском лесу двух женщин нашли неделю спустя 07:57

Посол Афганистана назвал «Талибан*» разношерстной группировкой террористов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Str/Xinhua/Global Look Press

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» является разношерстной группировкой, включающей в себя членов международных террористических организаций. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями», — рассказал дипломат.

По его словам, талибы не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество.

«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — добавил посол.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.

Ранее стало известно, что «Талибан» на фоне вывода войск США из Афганистана штурмовал Панджшерскую долину. Сообщалось, что наступление талибов было отбито. Боевики понесли потери — около 80 из них погибли, более 100 ранено.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Уже сталкиваемся с жалобами»: в России заработал закон о воспитании в школах
Новые программы воспитания могут увеличить нагрузку на учителей
«Я не собирался продлевать вечную войну — и вечный вывод войск»: Байден обратился к американцам
Джо Байден заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана
Укрусь или Украина-Русь. В Москве и Киеве поспорили о новом названии для Украины
Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины — Укрусь
«Ъ»: специалисты назвали причину крушения Ил-112В
Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет
Генсек ООН подготовил доклад о «нарушениях прав человека» в Крыму
Вертолет ВМС США упал в море у побережья Калифорнии
Новости и материалы
Над Зеленским посмеялись на Украине за его поведение в Соединенных Штатах
Команда спортсменов-бойцов погибла в аварии
Американские ученые исключили принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям
Россиянин рассказал об отношениях между украинскими и российскими паралимпийцами
В Минстрое рассказали о новой методике расчета цены квадратного метра жилья
Губерниев не согласился со словами Хабиба о ринг-герлз
Антиталибское сопротивление может появиться еще в нескольких регионах Афганистана
В России с 1 сентября вступили в силу изменения в ряде законов
Джикия рассказал, как на нем отразится запрет сахара в сборной России
Потерявшихся в сахалинском лесу двух женщин нашли неделю спустя
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за нового легионера
В Новороссийске мужчина травил тараканов и пострадал при взрыве
Яд бразильской гадюки может помочь в борьбе с COVID-19
Хабиб забил гол и обратился к Бензема
Ученые назвали один из «ночных» симптомов рака крови
Назван игрок года в Англии по версии болельщиков
В Москве за лето не зафиксировали природных пожаров
Посол Афганистана заявил, что талибы* намерены уничтожить лидера сопротивления в Панджшере
Все новости
«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре
Аксенов назвал ситуацию с уборкой улиц в Крыму «катастрофической»
«Смешно напоминать игрокам, как мы возили французов»
1 сентября пройдет первый матч Карпина на посту наставника сборной России
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
Названы 10 главных молодых актрис России
«Выстраданное решение»: как изменится лечение онкобольных подростков
Кабмин разрешит подросткам с раком долечиваться в детских больницах
«Напрасная трата денег»: за что украинцы критикуют первую леди
Украинцы сочли бессмысленной поездку Елены Зеленской в США
В ГИБДД по Интернету: какие нововведения ждут автомобилистов в сентябре
Водителей ждут штрафы через Госуслуги и новый расчет убытков ОСАГО
«Десятки тысяч случаев»: почему родители похищают друг у друга детей
В «Совете отцов» призвали ужесточить наказание за похищение детей одним из родителем
Получится ли в России создать свой Booking.com
Какие проблемы могут возникнуть с национальной системой бронирования
Глава Минздрава – о риске смерти после COVID-19
Мурашко предупредил о высоком риске смерти после перенесенного коронавируса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях