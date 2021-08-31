Захарова предложила собственный вариант нового названия для Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что теперь ей понятно, над чем действительно работают с офисе президента Украины Владимира Зелинского и предложила собственный вариант нового названия для государства. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала она.

Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. По его словам, это будет более правильное название, так как в действительности украинцы — это русы.

Кроме того, Арестович отметил, что конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российской войной».