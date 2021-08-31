Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе

Из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова в Instagram была удалена публикация, посвященная третьей годовщине со дня убийства экс-главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.

«Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций», — сказала Попкова.

По словам депутата, в публикации Константинов назвал Захарченко русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства, а также выразил уверенность, что «дело Захарченко будет продолжено», а «его подлые убийцы получат по заслугам».

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР назвали произошедшее терактом и обвинили в произошедшем Силы специальных операций Украины.

За последние четыре года жизни на Захарченко было совершено как минимум пять покушений. Последний эпизод произошел 8 мая 2017 года — незадолго до проезда кортежа главы ДНР на трассе, ведущей к «Саур-Могиле», прогремел взрыв.