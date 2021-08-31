Лавров назвал честью свое присутствие в первой пятерке ЕР

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал свое присутствие в первой пятерке списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

«Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики», — передает слова Лаврова РИА «Новости».

Помимо Сергея Лаврова, в предвыборном списке присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.