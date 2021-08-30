Трамп призвал отобрать у талибов* оставленное США оборудование на $85 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны потребовать у движения «Талибан (организация запрещена в России)» вернуть оставшееся в Афганистане американское оборудование стоимостью $85 млрд. Об этом сообщает The Hill.

По его мнению, если талибы не захотят его возвращать, то США должны уничтожить оборудование или послать за ним армию.

«Если оно не будет возвращено, мы должны либо пойти с недвусмысленной военной силой и получить его, либо, по крайней мере, разбомбить, черт возьми», — заявил он.

Ранее Трамп обвинил президента США Джо Байдена в доставке в страну террористов из Афганистана. По словам Трампа, из 26 тыс. человек, которые были эвакуированы из Афганистана американскими военными, только 4 тыс. являются гражданами США. Трамп также обвинил Байдена в том, что он отдал приказ выводить военных до того, как были эвакуированы все граждане США.