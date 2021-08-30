В Пентагоне заявили о новой угрозе террористических атак перед завершением эвакуации из Кабула

Американские военные готовятся к новым возможным террористическим атакам в преддверии завершения эвакуации из Афганистана, заявил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, данная угроза «реальна и активна».

«Мы действуем, исходя из того, что мы должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам. Угроза все еще реальна, активна и во многих случаях она конкретна. И мы воспринимаем ее очень серьезно и будем воспринимать таким образом до самого конца», — уточнил Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон знал о готовящемся теракте у аэропорта Кабула за сутки до взрывов.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от ворот отеля Abbey. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). В результате атаки погибли по меньшей мере 200 человек.

Жертвами взрывов также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.