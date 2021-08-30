Лавров рассказал о главных опорах внешней политики России

Министр иностранных дел России рассказал о главных опорах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 30 августа, глава МИД принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме «Сталинградская битва».

По словам Лаврова, российская внешняя политика всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.

В этот день министр также совместно с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу «Пантеон славы», в дальнейшем направился к могиле маршала Василия Чуйкова и оставил букет цветов у Могилы Неизвестного Солдата.

Ранее стало известно, что Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков.