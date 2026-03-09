В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 163 украинских беспилотника над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 марта сбили 163 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, российские военные уничтожили 54 дрона над Брянской областью, 47 — над воздушным пространством Крыма. 16 БПЛА сбили над Краснодарским Краем, 11 — над Калужской область.

Восемь вражеских беспилотников силы ПВО ликвидировали над Новгородской областью, пять — над приграничной Белгородской областью, по четыре — над акваторией Черного моря и Смоленской областью, по три — над Воронежской областью и Республикой Адыгея.

По два дрона уничтожили над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По одному БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Также накануне вечером и ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских БПЛА, летевших к столице.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения полетов в воздушной гавани вводились дважды. Меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

