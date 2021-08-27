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США закроют свое посольство в Афганистане после 31 августа

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Rahmat Gul/AP

США планируют завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, как и прежде. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляцию ведет телеканал CNBC.

По ее словам, в настоящее время Вашингтон рассматривает альтернативные возможности для взаимодействия.

«Президент США поручил госсекретарю продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами даже после завершения нашего военного присутствия», — сказала она, добавив, что этот процесс будет частью скоординированного подхода по взаимодействию с «Талибаном (организация запрещена в России)».

«Продолжение координации не означает дипломатического присутствия», — указала Псаки в ответ на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Вашингтон якобы обсуждает с талибами возможность сохранения своего посольства в Афганистане.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что талибы просят США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода оттуда своих войск.

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