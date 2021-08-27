На границе Белоруссии и Польши скопилось больше 3 тыс. нелегальных мигрантов

Польские пограничники в августе предотвратили более 3 тыс. попыток прорваться через границу с территории Белоруссии, сообщает телеканал France24. При этом 55 мигрантов были задержаны за последние 24 часа.

Пойманные нелегалы содержатся в палаточном лагере, развернутом непосредственно на границе, среди них есть выходцы из Афганистана. Польские пограничники не позволяют им зайти на территорию страны.

Европейский суд по правам человека попросил предоставить беженцам гуманитарную помощь. Для блокировки прохода нелегалов Польша увеличила военный контингент на границе с Белоруссией до 2 тыс. человек. Кроме того, началось возведение заградительной полосы из колючей проволоки.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о строительстве на границе с Белоруссией 2,5-метрового забора, чтобы избежать развития миграционного кризиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил Варшаву в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

На протяжении нескольких недель мигранты остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом ни одна из стран не намерена размещать мигрантов у себя.