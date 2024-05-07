Глава Euroclear выступила против конфискации активов России

Новый исполнительный директор международного депозитария Euroclear Валери Убрэн заявила, что является противником конфискации замороженных российских активов, так как это откроет «ящик Пандоры» и подорвет финансовые рынки. Об этом сообщает бельгийская газета L.

По словам Убрэн, приступившей к исполнению своих обязанностей, Euroclear тратит большое количество времени и усилий на то, чтобы убедить власти США и европейских стран не прибегать к конфискации замороженных активов Российской Федерации. Конфискация нанесет сильный удар не только по депозитарию, но и будет иметь самые серьезные последствия для глобальных финансовых рынков.

Убрэн подчеркнула, что у международных инвесторов появится ощущение того, что их права и интересы не соблюдаются, а их активы могут быть конфискованы. Такое решение откроет «ящик Пандоры» и приведет к тому, что крупнейшие международные инвесторы покинут Европу.

Исполнительный директор отметила, что Euroclear не принимает решений о конфискации активов, а лишь вынужден выполнять принятые политические решения. Поэтому депозитарий исполнит ожидающееся через несколько недель решение об изъятии доходов от реинвестирования активов России, которые были заморожены на площадке Euroclear.

До этого сообщалось, что Euroclear по итогам первого квартала заработал €1,566 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза.

Международный депозитарий хранит активы Центробанка РФ на сумму порядка €191 млрд. Всего на Западе заморожено российских активов на €260 млрд.

Ранее в Бельгии отказались следовать указу Путина об активах.