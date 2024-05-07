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Пасечник: поздней ночью ВСУ нанесли удар по Луганску – обстреляли нефтебазу в черте города

Пасечник заявил, что ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в черте Луганска

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Телеграм канал «РИА Новости»

Поздней ночью Киев нанес удар по Луганску, обстреляв нефтебазу в черте города. Об этом сообщает глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

На место возгорания объекта уже прибыли сотрудники МЧС.

«Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — указал глава региона.

Информация о пострадавших уточняется.

«Ситуацию держу на личном контроле», — заверил Пасечник.

До этого сообщалось, что местные жители услышали звуки взрывов. Зарево от пожара виднеется из разных частей города.

Ранее ВСУ обстреляли медицинское учреждение в Донецке.

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