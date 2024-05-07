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Подозреваемого в убийстве россиянок в Бодруме задержали

Kent TV: пойман убийца россиянки Двизовой и ее 15-летней дочери

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Кадр из видео/cnnturk.com

Бывшего супруга россиянки Ирины Двизовой, который жестоко расправился с ней и ее дочерью в турецком Бодруме, задержали в Европе. Об этом сообщает турецкое издание Kent TV.

Из материала следует, что подозреваемый в убийстве был задержан при проверке на границе в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

«Решение по подозреваемому в убийстве будет принято после суда, который пройдет в Нюрнберге», — сообщает источник.

Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери обнаружили у обочины дороги в пригороде города Бодрум на юго-западе Турции осенью 2023 года. Женщины были завернуты в простыни. Несколько дней назад Ирина и ее дочь Даяна, проживавшие в Бодруме, исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление о пропаже в полицию. Правоохранители отправились в район Конаджик, где мать с дочерью проживали. В доме были найдены следы крови на диване.

До этого сообщалось, что бывшего мужа россиянки Ирины Двизовой, подозреваемого в убийстве экс-супруги и ее дочери, был запрет на приближение к ним.

Ранее в Турции были задержаны двое причастных к убийству россиянина в Стамбуле.

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