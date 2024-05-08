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Умеров попросил у США новые ракеты к ПВО

Глава минобороны Украины Умеров заявил Остину о необходимости новых ракет к ПВО

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого заявил о необходимости поставок новых ракет для ПВО. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Докладывая в США о ситуации на фронте Умеров подчеркнул, что Киеву необходимы боеприпасы.

«Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет. Также обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций», — сказал он.

До этого сообщалось, что первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В свою очередь глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивала, что Нидерландские власти планируют начать отправку американских легких истребителей четвертого поколения F-16 Украине осенью 2024 года.

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с отправкой войск на Украину.

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