Литовские силовики натравили собаку на беженцев из Белоруссии

Сотрудники пограничной службы Латвии вытеснили на территорию Белоруссии 17 беженцев, натравив на них служебную собаку. Об этом сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии на своей странице во «ВКонтакте».

«Иностранцы рассказали пограничникам, что просили литовских силовиков предоставить им статус беженца. Однако вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел на участке Лидского погранотряда.

Латвия столкнулась с нелегальной миграцией со стороны Белоруссии вслед за Литвой и объявила на границе режим ЧС. С начала года на границе Латвии и Белоруссии были задержаны несколько сотен нелегалов. В связи с этим Европейский суд по правам человека призвал власти страны обеспечить беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией, жильем и одеждой.