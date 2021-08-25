В США назвали условие сотрудничества с будущими властями Афганистана

США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана при условии соблюдения ими прав человека, а также если они не позволят превратить страну в плацдарм для террористов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА «Новости».

«Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от действий «Талибана (организация запрещена в России)», — сказал он журналистам.

В настоящее время, по словам Блинкена, США ожидают, что талибы сохранят возможность для выезда из страны всех желающих. Несоблюдение этих условий превратит Афганистан в «парию» в глазах международного сообщества, заключил госсекретарь.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту. Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Ранее стало известно, что талибы перекрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев и пропускают только иностранцев.