CNN: США не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев

Власти США не успеют вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев вне зависимости от обстоятельств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из Белого дома.

Он пояснил, что из Кабула за последние 10 дней вывезли около 70 тыс. людей, но это далеко не все, кто хочет покинуть Афганистан.

Ранее Байден заявил о том, что Соединенные Штаты завершат миссию в Афганистане, когда выполнят свои цели. Глава государства добавил, что угроза для сил США в Афганистане со стороны филиала ИГ (организация запрещена в России) растет.

Как следует из документа, президент также «поручил Пентагону и Госдепартаменту составить чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо». Власти США заявляли, что намерены закончить эвакуацию из Афганистана к 31 августа.

Ранее Байден во время саммита «Большой семерки» (G7) не исключил того, что американские военнослужащие останутся в Афганистане после 31 августа, добавив, что все еще сохраняется возможность продления афганской военной кампании.