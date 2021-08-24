Twitter маркировал видеоролик министра финансов Канады как подделку

Видеоролик заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христи Фриланд, опубликованный в Twitter в разгар предвыборной кампании в парламент страны, был помечен соцсетью как «умышленно измененный видеофайл». На ролике представлен отредактированный фрагмент интервью лидера конкурирующей Консервативной партии страны Эрина О'Тула, в котором он выступает за приоритет частной медицины над общественной.

Из интервью был вырезан кусок, в котором перед словами поддержки частной медицины, O'Тул говорит о важности развития общественных клиник и больниц.

Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо, реагируя на скандал, подчеркнул, что даже в полном варианте интервью его конкурент говорит о поддержке частной медицины.

«Что действительно важно, так это то, что в разгар пандемии Эрин О'Тул недвусмысленно намекнул на поддержку частного здравоохранения. Мы опубликовали все интервью целиком, и я призываю всех канадцев взглянуть на то, каким Эрин О'Тул видит будущее здравоохранения», — подчеркнул Трюдо.

Сам О'Тул после скандала заявил, что поддерживает всеобщую систему здравоохранения Канады и обвинил Трюдо в введении канадцев в заблуждение.

«Позвольте мне внести ясность. Я на 100% поддерживаю нашу общественную и универсальную систему здравоохранения. Фактически это была та основа, на которую мы опирались во время пандемии», — сказал лидер Консервативной партии Канады.

Джастин Трюдо 15 августа объявил о досрочных выборах в парламент страны, они запланированы на 20 сентября. Причиной стала ситуация, связанная с противовирусными ограничениями, которые поддерживают не все жители страны.